Rimini in lutto per la scomparsa di Luigi Valentini

E' morto Luigi Valentini, storico imprenditore riminese. Originario di Verucchio, Valentini aveva 84 anni e da tempo combatteva contro la malattia. Il suo nome è per tutti legato allo storico stabilimento lungo la A14.

A ricordare l'imprenditore è il sindaco di Rimini Andrea Gnassi: "Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Valentini, uno dei pionieri dell'imprenditoria riminese. La sua storia personale ricalca quella di Rimini dagli anni '50 in poi: una attività artigianale famigliare che cresce fino a diventare un'eccellenza industriale del Paese, contribuendo a creare ricchezza e lavoro per il territorio.

Cordoglio anche dalla Confindustria Romagna che, in una nota, lo ricorda come un imprenditore e un uomo che, nel suo essere e nel suo lavoro, ha perfettamente rappresentato tutti i valori del creare e del fare impresa. Ha creduto fortemente nel valore e nel potenziale del nostro territorio che ha sostenuto con varie iniziative non solo nella manifattura, ma anche nel sociale e nella cultura.

Appresa la triste notizia del decesso anche i Segretari di FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL i sindacati del territorio di Rimini del settore del legno e delle costruzioni, unitamente alle RSU della ditta, porgono alla famiglia sentite condoglianze. "Con Luigi Valentini - dichiarano Renzo Crociati, Roberto Casanova e Francesco Lorusso - scompare un imprenditore di grandi capacità e lungimiranza che ha saputo rendere l'azienda riminese leader nella produzione di mobili in kit".