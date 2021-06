Rimini: in manette impiegato 47enne. Aveva appena ritirato 2 pacchi con quasi 3 kg di sostanze dopanti

47 anni, Riminese, professione impiegato; teoricamente un insospettabile, ma ieri mattina è stato fermato dai Carabinieri del NAS – in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale – all'uscita del negozio di un ignaro corriere espresso. Aveva appena ritirato 2 pacchi di provenienza estera: all'interno 1 chilo di nandrolone, e 1,8 chili di altri principi attivi in polvere. Tutte sostanze dopanti vietate, impropriamente utilizzate – senza alcun controllo medico - specie dalla “parte oscura” del mondo del body building; con l'obiettivo di una veloce perdita di peso, e l'aumento dei livelli di testosterone e massa muscolare. Gravissimi, insomma, i rischi per la salute. Da successive perquisizioni nell'abitazione e nell'auto del 47enne sono state rinvenute significative quantità di medicinali contenenti altre tipologie di steroidi anabolizzanti. Si ritiene che le sostanze sequestrate, una volta immesse sul mercato illegale, avrebbero potuto fruttare circa 700.000 euro. A collaborare all'indagine anche l'Agenzia delle Dogane. Operazione complessa, insomma, quella diretta dal PM Ercolani. Il riminese arrestato è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.