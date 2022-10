AMNESTY INTERNATIONAL Rimini: in piazza per chiedere giustizia e libertà per le donne iraniane

Si moltiplicano le proteste per la morte di Masha Amini. Almeno 82 persone sono state uccise nella repressione delle rivolte da parte delle autorità iraniane nella città di Zahedan nel sud-est del Paese dal 30 settembre. Lo denuncia Amnesty International che sta organizzando mobilitazioni in solidarietà con la popolazione Iraniana che è scesa in piazza per chiedere giustizia e libertà. Il gruppo di Rimini scenderà in piazza Domenica 9 ottobre alle 17 in piazza Cavour insieme alla società civile ed alla comunità iraniana per dare voce a chi non ne ha.

Sulla vicenda anche il presidente Sergio Mattarella: "La forza dei valori europei a difesa dei diritti, della libertà e della democrazia "è inarrestabile come dimostra la situazione in Iran. Dobbiamo pertanto dotarci di strumenti adeguati. È indispensabile una politica estera e di difesa comune dell'Unione".

