MANIFESTAZIONE Rimini in piazza per la pace e la Palestina - FOTO Ieri pomeriggio tra le strade della città il "Giro d'Italia per la Pace”

Rimini in piazza per la pace e la Palestina - FOTO.

Anche Rimini si mobilita contro il "regime di guerra permanente" e la guerra in Medio Oriente. Sabato 11 aprile la città romagnola ha ospitato una tappa ufficiale del “Giro d'Italia per la Pace”, un'iniziativa itinerante promossa da una vasta rete di associazioni per chiedere il cessate il fuoco globale e la fine delle ostilità. Il corteo, organizzato a livello locale da realtà come Rete Pace Rimini, Stop Rearm Europe e L'ultimo giorno di Gaza, ha preso il via alle 17:30 dal Ponte di Tiberio.

A guidare i manifestanti un simbolo d'eccezione: la Lampada della Pace di Assisi, accompagnata da una bandiera arcobaleno lunga ben dieci metri e dalle note della Banda giovanile della città. La mobilitazione punta i riflettori in particolar modo sul dramma palestinese, denunciando a gran voce i crimini nella Striscia di Gaza e la pericolosa escalation militare in tutta l'area mediorientale.

I manifestanti hanno attraversato le vie del centro storico per giungere in Piazza Cavour. Qui si sono tenuti gli interventi conclusivi di giornalisti, attivisti e rappresentanti di Ong come Emergency ed Amnesty, con l'obiettivo di presentare i "doni di pace": impegni concreti che spaziano dal boicottaggio economico consapevole alle campagne contro le cosiddette "banche armate". L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Rimini, si unisce idealmente anche alla concomitante manifestazione romana in solidarietà a Cuba.

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