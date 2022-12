BILANCIO Rimini: in un anno 50 respingimenti in aeroporto, diversi i minori pronti ad essere abbandonati

Nell'anno che sta per finire l’Ufficio Polizia di Frontiera di Rimini, nonostante il decremento del traffico aereo, ha individuato e respinto 50 stranieri, non consentendo loro l’ingresso nel territorio nazionale. Erano infatti considerati a rischio immigrazione clandestina o pericolosi per la sicurezza pubblica. In diversi casi si è trattato di persone già condannate per reati di particolare impatto sociale che tentavano di entrare in Italia con visti turistici. Poi c'è il fenomeno dei minori non accompagnati.

Tra gli ultimi casi trattati – spiega la Questura di Rimini -, è stata individuata una nonna che accompagnava il nipote in Italia con il probabile intento di abbandonarlo e farlo accedere ai benefici delle norme sui minori non accompagnati. Gli accertamenti di Polizia hanno permesso di smascherare i reali intenti della nonna e respingerla in Albania seguita dal minore. La stessa persona, due giorni dopo, ha tentato con lo stesso minore di entrare al porto di Bari ove è stata nuovamente respinta.

