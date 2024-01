EPIFANIA Rimini: “In viaggio con i Re Magi” il 6 gennaio, prima edizione della parata itinerante internazionale Evento a conclusione del Capodanno più lungo del mondo

Una parata itinerante internazionale, nei luoghi simbolo della città, per celebrare una ricorrenza, l'Epifania, sentita in tanti Paesi del mondo. E l'arrivo dei Re Magi, i misteriosi Re d'Oriente, per omaggiare il neonato Re dei Re, un grande messaggio di speranza dell'umanità, qualunque sia la sua fede.

In pieno centro storico di Rimini, le tappe del viaggio grazie al coinvolgimento di tante realtà locali, con Made Officina creativa come capofila, e il coinvolgimento di centinaia di cittadini stranieri residenti a Rimini; 400 figuranti, 4 cori, 3 solisti, 25 musicisti e 10 nazionalità per dare vita al colorato corteo in costume che dalle 17.00 del 6 gennaio si snoderà dall'invaso del Ponte Tiberio a Piazza Cavour, per poi toccare via IV novembre e infine il Duomo.

Rimini si appresta dunque a concludere nel segno dell'internazionalità le iniziative legate al 'Capodanno più lungo del mondo'.

Nel video le interviste a Otello Cenci, direttore artistico e presidente Made Officina Creativa; Don Giuseppe Mazzotti, presidente dell’associazione Ponte dei Miracoli e Juri Magrini, Assessore alla attività economiche Comune di Rimini.

