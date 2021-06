Rimini in zona bianca: ecco quello che sarà possibile fare da lunedì Addio coprifuoco, riaprono piscine e palestre, sì a eventi, cerimonie e tavoli al chiuso fino a sei persone

Rimini in zona bianca: ecco quello che sarà possibile fare da lunedì.

Da lunedì l'Emila Romagna passerà in zona bianca, un ulteriore passo in avanti verso la normalità. Restano comunque obbligatori l'uso della mascherina, del disinfettante e del distanziamento.

Ecco le principali novità. Possiamo dire addio al coprifuoco: gli spostamenti saranno consentiti a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza bisogno di autocertificazioni. La consumazione nei ristoranti è consentita anche al chiuso fino a 6 persone al tavolo, anche non conviventi. Per i tavoli all'aperto non ci sono limiti massimi riguardo al numero di persone che possono sedersi.

Possono ripartire tutte le attività ed esercizi commerciali ancora chiusi, compresi i ricevimenti e le cerimonie civili o religiose, ma con il green pass. Riaprono piscine al coperto, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, sale giochi e sale scommesse, convegni e congressi, eventi sportivi nei palazzetti al chiuso, con un massimo di 500 spettatori e impianti riempiti per un quarto della loro capienza.

