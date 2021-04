ZONA GIALLA Rimini in zona gialla: al via agli aperitivi nei dehors

Rimini in zona gialla: al via agli aperitivi nei dehors.

Chi si aspettava la corsa all'aperitivo finalmente servito al tavolo dopo tanti mesi di divieto, rimarrà deluso. Nel primo giorno di zona gialla a Rimini, dove la bevuta pre-cena nei suoi numerosi locali è una pratica diffusa, il rito si è svolto senza assembramenti. Nel centro storico molti locali sono tornati ad estendere i dehor come nel primo lockdown, contando sull'occupazione gratuita del suolo pubblico messa a disposizione dall'amministrazione comunale.

A differenza dal weekend scorso in cui si sono registrati grandi assembramenti di giovani senza mascherina attorno ai locali sulla spiaggia, oggi, nonostante la possibilità del servizio al tavolo, non c'è stata alcuna corsa allo spritz; è pur sempre lunedì. Alle 18.30 erano ancora molte le sedute libere. I clienti erano più che altro giovani studenti, massimo quattro per tavolo come da disposizioni anti-Covid. Alcuni pub con dozzine di coperti all'interno, per ora inutilizzabili, hanno deciso di aprire comunque seppure su strada avessero lo spazio solo per quattro tavolini. Segno che c'è voglia di ripartire in ogni caso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: