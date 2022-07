Rimini, inaugurata la mostra fotografica “Nagasaki Beyond - Absolute Peace” Le macerie dei bombardamenti atomici in Giappone

Bombardamenti atomici sul Giappone. Inaugurata al Museo della Città di Rimini la mostra fotografica “Nagasaki Beyond - Absolute Peace” che ripercorre i tragici effetti del nucleare tra le macerie di Hiroshima e Nagasaki con gli scatti del fotografo militare americano Joe O'Donnell. E' stata allestita per la prima volta nel 2015 nel museo buddista di Kyoto e, in seguito, nel 2018 e 2019 a San Marino.

"La mostra racchiude in se molteplici messaggi, primo tra tutti quello rivolto alla pace – ha detto Andrea Belluzzi (Segretario di Stato alla Cultura) -. Un concetto che oggi ha un valore ancora più grande per tutti noi e che rappresenta anche un ponte culturale tra lo stato di San Marino, la città di Rimini e il Giappone”. Poi è suonata la Campana della pace. La cerimonia con Seiko Takase, figlia del soldato giapponese che realizzò e donò la campana alle Nazioni Unite in memoria e monito degli orrori della seconda guerra mondiale. “Fu installata nel 1954 da mio padre, Chiyoji Nakagawa – ha spiegato Seiko Takase - Di ritorno dalla Seconda Guerra Mondiale, ha giurato di dedicare il resto della sua vita a lavorare per una Pace Assoluta nel Mondo”.

Una copia della campana è custodita anche in Repubblica. “San Marino è sempre stata una nazione pacifica fin dalla sua fondazione, e questo solo grazie all’amore e agli sforzi del popolo sammarinese. Per questo credo che sia il paese più adatto per conservare una replica della Campana della Pace dell’ONU”.



Nel video l'intervista a Seiko Takase, Presidente dell’Association for the Preservation of UN Peace Bell – associazione affiliata al Dipartimento Comunicazioni Globali dell’ONU.

