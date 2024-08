SCATTI D'AUTORE Rimini: inaugurata la mostra “Superstars – Music Icons on Exhibition" Fino al 29 settembre, all’Ala Isotta di Castel Sismondo – Fellini Museum, gli scatti di Fernando Borrello

Da Madonna a Bruce Springsteen, da David Bowie ai Pink Floyd fino agli italiani Zucchero, Vasco Rossi, Pino Daniele, Giorgia. “Superstars – Music Icons on Exhibition” è la mostra che racconta 30 anni di musica internazionale attraverso gli scatti del fotografo Fernando Borrello. E sono tutti scatti iconici ad immortalare ben 30 anni di concerti organizzati dal leggendario promoter David Zard, scomparso nel 2023, e che fu “tra i pionieri del mercato della musica dal vivo in Italia”. Lo ricordano durante la presentazione, oltre a Borrello, gli organizzatori della mostra Gianni Chimenti e Sandro Di Martino, insieme all’assessore comunale alla Cultura Michele Lari, il regista Pino Leoni, e l’editore Francesco Billitteri.

L'esaltazione della dimensione live, dunque, negli stadi, nei palasport, nei teatri: un'ottantina di foto con cui il fotografo laziale fa brillare, insieme ai grandi della musica, anche la stella di Zard. Una lunga carriera, quella di Borrello, costellata di successi: l'inizio in Rai poi il cinema e le collaborazioni con importanti testate giornalistiche e case discografiche. Oggi porta la sua arte in Riviera. Accanto, come special guest, Marco Nereo Rotelli, “l’Artista della Luce” con l’inedita “TO BE A NORMAL STAR”, un percorso di 7 opere. L'esposizione, inaugurata a Rimini, all’Ala Isotta di Castel Sismondo – Fellini Museum, resta aperta fino al 29 settembre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: