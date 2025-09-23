INFRASTRUTTURE Rimini, inaugurato il nuovo accesso lato mare alla stazione: centro e marina più vicini Un padiglione in acciaio e vetro e un sottopassaggio passante uniscono le due parti della città divise dai binari. Riqualificato anche il parco di Piazzale Carso.

Rimini, inaugurato il nuovo accesso lato mare alla stazione: centro e marina più vicini.

Centro storico e marina di Rimini sono da oggi più vicini. È stato infatti inaugurato il nuovo accesso lato mare alla stazione ferroviaria, frutto del prolungamento del sottopassaggio centrale realizzato da RFI (Gruppo FS) con un investimento da 8 milioni di euro. Un intervento atteso da anni, che supera la cesura storica creata dai binari e che permette a cittadini e turisti di muoversi più velocemente fra le due anime della città.

Il nuovo padiglione, in acciaio e vetro, si affaccia su Piazzale Carso con un’estensione di circa 80 metri. Al suo interno trovano posto una rampa, scale fisse, spazi per le biglietterie automatiche e un’area che potrà ospitare servizi di accoglienza o attività commerciali. Ampie vetrate convogliano luce naturale verso il sottopassaggio, lungo 60 metri, pavimentato in gres e rivestito in mattoncini rossi a richiamo delle origini romane di Rimini. Percorsi tattili, illuminazione a led, monitor informativi, diffusione sonora e videosorveglianza completano la dotazione tecnologica.

Il tunnel sarà aperto dalle 5 alle 24, con chiusura notturna degli atrii. L’opera si inserisce in un progetto più ampio che prevede anche la riqualificazione dell’ingresso storico lato città: RFI investirà ulteriori 3,6 milioni per dotare l’atrio di scale mobili e ascensori, superando così le barriere architettoniche.

Contestualmente, il Comune di Rimini ha riqualificato il parco di Piazzale Carso con un investimento da 250mila euro: nuova viabilità pedonale e ciclabile, stalli taxi e sosta breve, illuminazione a led, videosorveglianza e una segnaletica più chiara rendono l’area un moderno hub urbano, sicuro e accessibile.

Il nuovo collegamento centro-mare rappresenta così un tassello fondamentale nel percorso di trasformazione della stazione e dell’intera città, rafforzando l’identità di Rimini come capitale del turismo e porta d’accesso della Riviera.

