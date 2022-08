Rimini: incassati 89 milioni; le strategie di Palazzo Garampi

Oltre una cinquantina i progetti che in queste settimane il Comune di Rimini ha candidato alle risorse del Next Generation Eu; da ultimo l'intervento di riqualificazione del giardino e degli spazi interni del Museo della città per favorire l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ad oggi – comunica Palazzo Garampi – ammonta a circa 89 milioni di euro il totale delle risorse che Palazzo Garampi si è aggiudicato a sostegno dei progetti presentati e che spaziano dalla trasformazione urbana in chiave sostenibile, all’edilizia scolastica, all’efficientamento del sistema dei trasporti, passando per la digitalizzazione dei servizi.

Tra i principali interventi, la realizzazione del secondo stralcio del Metromare, con il collegamento tra la stazione di Rimini e il quartiere fieristico. Sul tema trasporti, il rinnovo del parco veicoli con l’acquisto di autobus a emissioni zero. Tra le opere, l’adeguamento funzionale dell’hub intermodale dell’area della stazione, la nuova pista ciclabile in via circonvallazione occidentale e il ponte ciclopedonale sul deviatore Ausa. Finanziata con 20 milioni anche la trasformazione urbana di altri tratti del Parco del Mare.

L'edilizia scolastica potrà godere di oltre un milione e mezzo di fondi destinati ad ammodernare e riqualificare le strutture. Sono stati approvati anche interventi a favore delle persone non autosufficienti, anziani o con disabilità, tra cui la realizzazione di due poli di servizi per anziani.

Infine per lo sport, sono stati ammessi ai finanziamenti i tre progetti candidati dal Comune, per 7,5 milioni di euro: riqualificazione dell'Rds Stadium; rifunzionalizzazione della cittadella dello sport all’ex area Ghigi; nuova piscina comunale di Viserba.