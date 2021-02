RIMINI Rimini: incendio all'ex mattatoio, intervenuti i Vigili del Fuoco

Ieri sera, per ragioni da accertare, è scoppiato un incendio presso l'ex mattatoio di Rimini in via Dario Campana. Lo spegnimento ha richiesto l'intervento di tre automezzi e sette unità dei Vigili del Fuoco del Comando di Rimini.

Le fiamme hanno raggiunto poltrone, tavoli, divani e tappeti di alcuni locali del vecchio macello pubblico, che vengono utilizzati come alloggi di fortuna. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a ieri sera. In corso le operazioni di bonifica dell'area interessata dal rogo. Sul posto presenti anche Polizia di Stato e Polizia locale.



