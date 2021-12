CRONACA Rimini: incendio distrugge negozio di bengalesi

Rimini: incendio distrugge negozio di bengalesi.

Questa mattina, in Via Regina Margherita 121 a Rimini, un negozio gestito da bengalesi, dedito alla vendita di articoli di vario genere per turisti, ha preso fuoco e le fiamme hanno distrutto l'attività commerciale. Il motivo di come si è generato l'incendio è ancora in fase di accertamento. Sono intervenuti i Carabinieri, che hanno deviato il traffico diretto verso Riccione, e i Vigili del Fuoco. Alcuni passanti, quando hanno visto del fumo uscire da sotto la serranda abbassata, hanno subito chiamato i soccorsi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: