Rimini, incendio in magazzino in zona artigianale: 5 evacuati

Incendio in mattinata, intorno alle 9, in un magazzino di una ditta dedita alla lavorazione del pellame in via Maria Giudice nella zona artigianale di Rimini. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili dei Fuoco che hanno evacuato le persone occupanti l'appartamento soprastante l'immobile: 3 adulti e 2 bambini piccoli.

I pompieri hanno affrontato le fiamme con acqua e liquido schiumogeno a causa della presenza nel locale di rifiuti speciali e bombole di Gpl. Sul posto anche agenti della Polizia di Stato e, al fine di accertare le cause dell'incendio, anche uomini del Niat-Nucleo Investigativo Anticendio Territoriale della Direzione regionale dei Vigili del fuoco dell'Emilia Romagna.