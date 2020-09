VIGILI DEL FUOCO Rimini: incendio in un cantiere edile. I Vigili del Fuoco domano le fiamme

Un incendio è scoppiato ieri sera in un edificio sito in Via Novelli a Rimini. A bruciare il materiale edile presente all'esterno e un box di cantiere. I Vigili del Fuoco, intervenuti con due mezzi e sette uomini, hanno impiegato diverse ore per lo spegnimento completo delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.

