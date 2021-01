Rimini: incendio in un giaciglio di fortuna, intervengono i Vigili del fuoco

Incendio nella notte in via Destra del porto, a Rimini, in prossimità della scalinata che porta al camminamento sulla banchina. I Vigili del fuoco sono così intervenuti per spegnere le fiamme che si sono spigionate dal materiale di scarto ammassato all'interno di un cavedio, utilizzato, probabilmente, come rifugio dal freddo da qualche senzatetto. Le operazioni, che hanno coinvolto due mezzi e cinque operatori dei Vigili del fuoco, sono durate circa due ore. Nessuna persone è rimasta ferita.