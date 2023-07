Rimini: incendio in un hotel a San Giuliano. Intervengono i Vigili del Fuoco [fotogallery]

Rimini: incendio in un hotel a San Giuliano. Intervengono i Vigili del Fuoco [fotogallery].

Un incendio si è sviluppato presso la lavanderia di un hotel in via Zavagli, a San Giuliano. Evacuati i turisti presenti nell'edificio, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per soccorrere il proprietario, per un'intossicazione da fumo. C'è timore poi che le antenne sul tetto possano aver subito danni.

