Rimini, incendio in un porticato: evacuate due persone.

Vigili del Fuoco al lavoro nella notte per un incendio divampato in un'abitazione. Le due persone presenti in casa sono state svegliate da un forte odore di fumo. Nel porticato sottostante, infatti, stava divampando un incendio, partito da alcuni oggetti accatastati.

Immediata, intorno alle 3, la chiamata al 115. All'arrivo dei pompieri, con due mezzi e 8 uomini, il fumo e le fiamme avevano quasi lambito il balcone al primo piano, mentre il proprietario dell’abitazione e un suo ospite erano già scesi in strada. Per completare le operazioni di spegnimento ci sono volute quattro ore.

Danneggiati sia l’impianto elettrico sia le travi portanti del solaio che sorreggono il primo piano, motivo per cui l’abitazione è stata dichiarata al momento inagibile. I due occupanti non hanno riportato conseguenze fisiche, solo un grande spavento. Le cause che hanno originato il rogo sono ancora da accertare. Sul posto anche una Volante della polizia di Stato.

