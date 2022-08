Le immagini dell'incendio

Poco prima della mezzanotte di giovedì, è divampato un incendio a Miramare di Rimini, in viale Principe del Piemonte. Ad andare in fiamme alcuni bungalow all'interno dell'ex Rimini Camping Village, struttura da tempo abbandonata. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia. Domate le fiamme si dovranno capire le cause, ancora ignote, del rogo. Visto il periodo a ridosso del Ferragosto, il fuoco è presto diventato un'attrazione per tanti turisti.