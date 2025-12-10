Rimini, incendio nella notte in vicolo Gioia: distrutte due auto e danni a un edificio

Un incendio scoppiato martedì sera, intorno alle 22.30, ha distrutto due auto parcheggiate in vicolo Gioia, nel centro storico di Rimini, e danneggiato la facciata di un edificio. Le vetture, una Fiat 500L e una Toyota Yaris, sono state improvvisamente avvolte dalle fiamme, notate da un passante che ha dato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e domato il rogo evitando che si propagasse ulteriormente. Nonostante la rapidità dell’intervento, entrambe le auto, alimentate a benzina, sono andate completamente distrutte.

Le alte temperature e il fumo hanno coinvolto anche l’edificio adiacente: nell’appartamento al primo piano persiane e finestre sono state annerite e il bagno è stato reso inagibile; al piano terra i vetri sono esplosi e gli infissi risultano danneggiati, pur senza compromettere la struttura dell’immobile.

Sul posto è arrivata anche una Volante della Polizia di Stato. Sono in corso accertamenti congiunti tra gli agenti e i Vigili del Fuoco per stabilire l’origine dell’incendio, che al momento non viene ritenuto di natura dolosa ma resta oggetto di verifica tecnica.







