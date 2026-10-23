CONTROLLI SOTTO ACCUSA Rimini, inchiesta sui "Falchi" della Polizia locale: altri due agenti indagati Sale a 10 il numero degli indagati. Per i nuovi coinvolti l'ipotesi è di favoreggiamento. Attesa la decisione del gip sulla richiesta di sospensione degli otto agenti già sotto indagine.

Rimini, inchiesta sui "Falchi" della Polizia locale: altri due agenti indagati.

Si allarga l'inchiesta sul nucleo "Falchi" della Polizia locale di Rimini. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati altri due agenti, ai quali viene contestato il favoreggiamento. Secondo gli inquirenti, ascoltati dalla Guardia di Finanza nell'ambito degli accertamenti, avrebbero fornito dichiarazioni non veritiere per proteggere gli otto colleghi già coinvolti nell'indagine.

Sale così a 10 il numero complessivo degli indagati, mentre si attende ancora la decisione della gip Raffaella Ceccarelli sulla richiesta di interdizione dai pubblici uffici avanzata dalla Procura nei confronti dei primi otto agenti, sei uomini e due donne. Dopo gli interrogatori preventivi della scorsa settimana, durante i quali tutti hanno respinto le accuse, la giudice non si è ancora pronunciata.

Le contestazioni riguardano, a vario titolo, falso ideologico, violenza privata, calunnia e lesioni. Non tutti gli indagati rispondono degli stessi reati. Al centro dell'inchiesta, avviata dopo la denuncia di un avvocato, ci sono le presunte irregolarità nei controlli stradali effettuati da pattuglie in borghese, a bordo di auto senza contrassegni.

Secondo l'accusa, in alcune circostanze gli operatori non si sarebbero identificati e avrebbero attribuito agli automobilisti fughe o comportamenti aggressivi mai avvenuti. La Guardia di Finanza ha confrontato le ricostruzioni degli agenti con quelle dei cittadini fermati, rilevando presunte incongruenze.

Di tutt'altro avviso le difese, che sostengono la correttezza delle procedure adottate. Gli agenti sarebbero stati riconoscibili grazie a palette e pettorine catarifrangenti. I legali contestano inoltre la ricostruzione degli episodi e chiedono il rigetto della misura interdittiva.

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