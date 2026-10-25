Rimini, inchiesta sui "Falchi" della Polizia locale: interdizione dai pubblici uffici per otto agenti

Vanno da un massimo di 1 anno, ad un minimo di 6 mesi, le interdizioni da pubblici uffici decise dal Gip Raffaella Ceccarelli per gli 8 agenti appartenenti al Nucleo Falchi della polizia locale di Rimini, indagati per falsità materiale.

Il 6 ottobre scorso, vista la richiesta da parte della Procura di Rimini dell'emissione della misura interdittiva, il giudice Ceccarelli aveva disposto gli interrogatori di garanzia fissandoli al 16 ottobre. In quella data alla presenza degli avvocati difensori (Piero Venturi, Marco Ditroia, Moreno Maresi, Maurizio Ghinelli e Alessandro Petrillo) i vigili avevano respinto gli addebiti e difeso la legittimità del proprio operato.

Oggi il Gip sciogliendo la riserva ha accolto la richiesta della Procura e ordinato l'interdizione. Il massimo previsto è stato per un anno (ad uno solo degli agenti coinvolti) e poi 10 mesi, 8 e 6 per gli altri. Secondo il Gip infatti quanto raccontato dagli indagati sarebbe stato sconfessato dalle prove testimoniali, documentali e video.

Sul pericolo della reiterazione del reato, inoltre, il giudice Ceccarelli spiega che il Comune di Rimini ha agito con ritardo e in modo inefficace e quindi non darebbe garanzie neanche lo spostamento in altri uffici degli agenti.

L'8 ottobre scorso in Consiglio Comunale, l'assessore alle Politiche per la Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Juri Magrini, ne aveva annunciato lo spostamento "così come richiesto dalla Procura della Repubblica e quindi sostanzialmente anticipando la decisione del Gip".

Misura evidentemente giudicata insufficiente dal Tribunale. Le accuse nei confronti degli otto agenti vanno, a vario titolo, dal falso ideologico e materiale, alle lesioni, calunnia e violenza privata. Secondo gli inquirenti, procedevano a controlli in abiti civili, auto senza contrassegno e mancata identificazione come forze dell'ordine.

L'indagine della Guardia di Finanza è scattata dalla denuncia di una delle presunte vittime, un avvocato, e si basa sul confronto tra le relazioni di servizio e le testimonianze dei cittadini. Infine, risulterebbero ulteriori due iscrizioni nel registro degli indagati, altri 2 agenti con l'ipotesi di favoreggiamento.







