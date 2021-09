CRONACA Rimini: incidente in bici, 78enne ricoverato in condizioni gravi

Incidente grave avvenuto in mattinata a Rimini, fra Viale Tripoli e Via Roma. Per ragioni da accertare, probabilmente un malore, un uomo di 78 anni è caduto in bici, riportando lesioni importanti. Data la gravità delle sue condizioni l'uomo è stato trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena per il ricovero urgente. Sul posto per rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.

