Rimini, incidente in via Chiabrera: motociclista trasportato al Bufalini | FOTO

Grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì in via Chiabrera, a Rimini. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida di una Fiat Panda stava effettuando una svolta a sinistra poco prima del sottopasso quando, dalla direzione opposta, sopraggiungeva un uomo in sella a una Honda SH 300. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. Dai primi accertamenti non risulterebbe esserci stato un contatto tra lo scooter e l’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Presenti anche i Vigili del Fuoco - lo scooter ha perso carburante e liquidi infiammabili - e la Polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Via Chiabrera è rimasta temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.







