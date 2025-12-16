TV LIVE ·
Rimini: incidente in via Coriano. Quattro feriti, nessuno in pericolo di vita

16 dic 2025
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14.30, in via Coriano, nei pressi del civico 98, a poca distanza dal Gros. Coinvolte due auto: un’Audi con a bordo tre persone e una Fiat Punto condotta da una sola persona.

Secondo una prima ricostruzione, l’Audi stava procedendo in direzione monte quando, all’altezza di una semicurva, si è scontrata con la Punto che viaggiava nel senso opposto, da Coriano verso Rimini, a velocità sostenuta. Si presume che l'impatto, di tipo frontale-laterale, possa essere avvenuto anche per via delll’asfalto bagnato per la pioggia. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze con medico a bordo, l’auto medica, la Polizia municipale e i vigili del fuoco. Il conducente della Punto è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai pompieri, mentre gli altri feriti sono stati soccorsi dal personale del 118.

Tutte e quattro le persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale Infermi di Rimini per accertamenti. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.




I rilievi dell'incidente

