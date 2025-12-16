CRONACA Rimini: incidente in via Coriano. Quattro feriti, nessuno in pericolo di vita

Rimini: incidente in via Coriano. Quattro feriti, nessuno in pericolo di vita.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14.30, in via Coriano, nei pressi del civico 98, a poca distanza dal Gros. Coinvolte due auto: un’Audi con a bordo tre persone e una Fiat Punto condotta da una sola persona.

Secondo una prima ricostruzione, l’Audi stava procedendo in direzione monte quando, all’altezza di una semicurva, si è scontrata con la Punto che viaggiava nel senso opposto, da Coriano verso Rimini, a velocità sostenuta. Si presume che l'impatto, di tipo frontale-laterale, possa essere avvenuto anche per via delll’asfalto bagnato per la pioggia. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze con medico a bordo, l’auto medica, la Polizia municipale e i vigili del fuoco. Il conducente della Punto è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai pompieri, mentre gli altri feriti sono stati soccorsi dal personale del 118.

Tutte e quattro le persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale Infermi di Rimini per accertamenti. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

