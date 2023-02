Rimini: incidente in via San Martino in Venti, auto nel fosso [fotogallery]

L'intervento di Vigili del fuoco, Polizia locale e 118

Incidente nella mattinata di mercoledì in via San Martino in Venti, la strada che collega Sant'Ermete a Sant'Aquilina. Erano circa le 9 quando una donna ha perso il controllo della sua Fiat Panda che, uscita di strada per cause in corso di accertamento, ha terminato la corsa su un fianco. Per estrarla dall'abitacolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rimini che l'hanno poi consegnata alle cure del 118. Stabilizzata sul posto, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale “Infermi” di Rimini con codice di media gravità. In precedenza era stato allertato l'elisoccorso da Ravenna, viste le condizione che, a un primo controllo, sembravano preoccupanti. Elicottero che però ha ripreso il volo senza paziente. Sul posto anche la Polizia locale che ha temporaneamente chiuso la strada e svolto i rilievi del caso per capire la dinamica.