CRONACA Rimini: incidente in viale Tripoli, auto si ribalta su un fianco

Incidente, nel pomeriggio di mercoledì, in viale Tripoli a Rimini. Una Renault Modus, che procedeva in direzione monte, ha prima urtato un'auto in sosta, per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata e rimanere appoggiata sul fianco. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, tra cui un bambino piccolo. Per estrarre il piccolo, che viaggiava sulla Modus assicurato al seggiolino, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Tutte le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale con lesioni di media gravità. Per agevolare le operazioni di soccorso, viale Tripoli è stata chiusa in entrambe le direzioni.

