Rimini, incidente mortale a Rivazzurra.

Incidente mortale nel primo pomeriggio in Via Melucci a Rimini. Un 56enne, a bordo di una moto Kawasaki, stava viaggiando verso Riccione quando, all’altezza della rotatoria di via Rosmini di Rivazzurra, ha perso il controllo del mezzo. L'impatto con il suolo non ha lasciato scampo al motociclista, che è morto poco dopo il trasporto in ospedale. A chiarire le cause dell'incidente i rilievi della Polizia Locale, che ha provveduto alla gestione del traffico.



