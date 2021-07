RIMINI Rimini, incidente nella notte sulla superstrada per San Marino: due i feriti

Brutto incidente stradale nella notte a Rimini. Per cause ancora in corso di accertamento, un motore, con a bordo due persone, si è schiantato contro la barriera jersey in cemento in mezzo alle carreggiate. E' accaduto attorno a mezzanotte e mezza sulla superstrada per San Marino all'incrocio con via del Gatto. I due feriti, di cui non sono state rese note le generalità, sono stati trasportati uno, il conducente, in codice rosso al Bufalini di Cesena: avrebbe riportato un grave trauma cranico. Mentre il trasportato si trova ricoverato a Rimini in codice di media gravità. Sul posto per i rilievi e i soccorsi due ambulanze, un'automedica e la Polizia. Ancora incerta la dinamica, tra le ipotesi anche un pirata della strada.

