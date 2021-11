Rimini: incidente notturno in via flaminia, scooter pizzeria finisce sotto auto

È finito contro l'auto, una berlina peugeot, improvvisamente sbucata da una laterale di via Flaminia. L'incidente è avvenuto giovedì sera, intorno alle 20. Un ragazzo stava dirigendosi verso Riccione per consegnare alcune pizze quando si è scontrato con la fiancata destra della vettura, che da via Strepponi si stava immettendo su via flaminia in direzione contraria. Un urto inevitabile con il motorino finito sotto l'auto. Ad avere la peggio il rider, subito soccorso dal 118; l'ospedale è infatti a poche centinaia di metri. Sul posto la Polizia Municipale che ha deviato il traffico e ricostruito la dinamica.