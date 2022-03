Rimini: incidente tra Golf e Citroen C1, due donne e due bambini in ospedale

A Montefiore Conca in provincia di Rimini due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente. Secondo le prime ricostruzioni, verso le ore 8 di stamattina una ragazza a bordo di una Golf che stava procedendo in direzione Morciano di Romagna pare che abbia preso larga una semicurva per poi impattare contro una Citroen C1 sulla quale viaggiava una mamma con i suoi due bambini che stava procedendo nella direzione opposta per accompagnare i figli a scuola. La C1 è quella che ha riportato i danni maggiori: dopo il primo impatto si è infatti scontrata con un albero per poi finire in un fosso.

Inizialmente è stato allertato l'elisoccorso, ma dopo una verifica è stato valutato che non era necessario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ristabilire la circolazione del traffico, la polizia locale per la dinamica dell'incidente, due ambulanze e i vigili del fuoco. La ragazza alla guida della Golf si trova ora all'ospedale di Riccione, mentre la mamma e i bimbi si trovano all'ospedale di Rimini.