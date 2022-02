CRONACA Rimini: indagato cassiere 29enne, 500mila euro sottratti a banca riminese

Un cassiere di Rimini di 29 anni, assunto da poco più di un anno a banca riminese, è indagato per appropriazione indebita. L'ipotesi del reato è aver sottratto quasi mezzo milione di euro in contanti al proprio istituto di credito direttamente dalla cassa. Da un controllo interno alla banca sarebbero risultati ammanchi cospicui di denaro che il cassiere forse si intascava a fine giornata facendo però risultare come effettuati sui conti correnti. I correntisti della banca non hanno subito alcun danno. A condurre le indagini, i Carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

