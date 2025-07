Rimini, indagine per bancarotta: sequestrati una villa e beni di lusso dalla Guardia di Finanza

Una villa in provincia di Rimini e due orologi di valore sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini per un valore complessivo stimato in circa un milione di euro, riconducibili a un imprenditore operante nel settore dei trasporti e indagato per bancarotta insieme alla moglie ed ad un ex dipendente diventato amministratore di comodo della società.

L'indagine è del nucleo di polizia economico-finanziaria e si colloca nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale. I beni sequestrati erano infatti in procinto di essere ceduti a terzi per evitare che fossero venduti dal curatore giudiziale proprio per sanare i debiti. Attraverso una meticolosa ricostruzione dei flussi finanziari, è emerso (almeno allo stato delle indagini) che cospicue risorse economiche sarebbero state illecitamente distratte dalla società tramite atti simulati, finalizzati a finanziare l'acquisto di un immobile di prestigio, con relative pertinenze, nonché di due orologi di lusso, destinati all'imprenditore e ai suoi familiari. Decisivo, nel disegno fraudolento, sarebbe risultato il ruolo dell'imprenditore il quale, pur privo di incarichi formali sulla società, avrebbe esercitato in autonomia pieni poteri decisionali, disponendo delle risorse aziendali e orchestrando le condotte distrattive con l'occultamento sistematico delle scritture contabili, al fine di rendere particolarmente complessa la ricostruzione del patrimonio societario.

