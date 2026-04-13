CRONACA Rimini, inseguimento dei carabinieri in via Flaminia Conca: recuperati soldi nell’auto Sono in corso accertamenti per chiarire la provenienza dei soldi e la dinamica completa dei fatti.

Rimini, inseguimento dei carabinieri in via Flaminia Conca: recuperati soldi nell’auto.

Inseguimento dei carabinieri lungo via Flaminia Conca, dove un’auto in fuga è stata bloccata dopo essere stata speronata. La corsa si è conclusa con lo schianto del veicolo contro la cancellata di un’attività della zona. Durante i controlli successivi, i carabinieri avrebbero recuperato del denaro all’interno dell’auto. Sono in corso accertamenti per chiarire la provenienza dei soldi e la dinamica completa dei fatti.

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