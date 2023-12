Rimini inserita in guida turistica cinese tra i luoghi da non perdere

Rimini, che ha compiuto un importante balzo in avanti nella candidatura a capitale della cultura 2026, rientrando tra le dieci finaliste, è stata anche inserita nella nuova guida turistica cinese dedicata all’Italia come luogo da non perdere. È raccontata in otto pagine dalla scrittrice Susan Sun, che nella sua ultima fatica "Italy, the place to be", suggerisce ai turisti cinesi le meraviglie da visitare.

40 le località scelte, tra le quali Cervinia, Cortina, Portofino, Firenze, Venezia, Roma, Matera. Fellini è molto famoso in Cina, e la sua città natale viene apprezzata non solo per la lunga spiaggia e le sue piste ciclabili, ma anche per l'arte e la cultura. Diversi i luoghi storici suggeriti nel racconto della città. Dal Tempio Malatestiano a Piazza Tre Martini, dalla vecchia Pescheria al borgo San Giuliano, senza dimenticare i monumenti romani come Arco di Augusto, Domus del Chirurgo, Ponte di Tiberio. La guida sarà presentata dall’autrice in diverse città cinesi fra librerie e università e in occasione di eventi di promozione turistica.

Susan Sun è innamorata del Belpaese, non a caso ha scelto un marito italiano, con cui condivide la passione per i viaggi alla scoperta di itinerari anche fuori dal comune. Per Rimini un'occasione in più per diventare meta di un turismo che, dopo la pandemia, sta segnando una vigorosa ripresa, con prospettive di crescita esponenziale nei prossimi anni. Intanto si prepara alla sfida più importante, che va oltre il turismo balneare: il 4 e 5 marzo illustrerà, con le altre 9 candidate a Capitale italiana della Cultura, il proprio progetto.

