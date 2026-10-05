Rimini, insulti alla moglie israeliana di Cody Demps da parte di due tifosi riminesi

Insulti ieri al palazzetto di Rimini durante la partita di campionato di pallacanestro, serie A2, la prima in casa in questa stagione contro l'Avellino, rivolti alla moglie israeliana del cestista biancorosso Cody Demps, che fino all'anno scorso giocava proprio in Israele.

Due tifosi del Rimini, come ricostruito dall'edizione locale del Resto del Carlino, avrebbero gridato alla donna "assassina, assassina", prima di essere allontanati fuori dalla Polizia.

La donna, incinta e in lacrime, era stata raggiunta e soccorsa da altri testimoni, nel mezzo di un parapiglia, poi sedato.

Duro il commento oggi del sindaco, Jamil Sadegholvaad, che parla di una "vergognosa aggressione verbale". "Voglio esprimere alla signora la massima vicinanza e solidarietà per un episodio inaccettabile, che non ha nulla a che vedere con Rimini. Rimini, medaglia d'oro al valore civile, non giustifica Mai - sottolinea - alcuna forma di violenza, prevaricazione, guerra o sopruso individuale, in qualsiasi contesto e situazione si verifichi".







