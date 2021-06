Rimini: intensificate le Forze dell'Ordine per la stagione estiva

Le unità di rinforzo destinate al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini sono 138, dieci delle quali già operative dallo scorso weekend. Dal 19 luglio al 5 settembre, in vista dei numerosi eventi in programma, arriveranno a Rimini le 128 unità restanti, che con dispositivi operativi 24 ore su 24, garantiranno una maggiore sicurezza per quanto riguarda l'ordine pubblico, potenziando l'attività di contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Questa manovra riguarda l'intero territorio regionale. A Riccione i Carabinieri avranno presidio fisso con lo scopo di prevenzione considerato il notevole afflusso di turisti che frequentano il centro. Le Forze dell'Ordine controlleranno anche le zone ritenute più sensibili, in particolare nei parchi e sulle spiagge, con specifici servizi di prevenzione dei reati di natura predatoria, cioè furti mediante l'uso della forza o dell'astuzia e che comportano un contatto fisico con la vittima.