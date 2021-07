NOTTE ROSA Rimini, intensificati i controlli: quattro arresti e quattro denunce

Rimini, intensificati i controlli: quattro arresti e quattro denunce.

Nella notte, i militari del Nor, durante le attività di controllo, hanno arrestato nella zona “Marano” un 19enne milanese per aver strappato tre collane in oro dal collo di un giovane turista. Lo stesso, poco prima, aveva commesso altre due rapine. È stato poi arrestato un altro 19enne milanese insieme a un 17enne di Reggio Emilia, perché, dopo aver avvicinato un minorenne e averlo minacciato con una catena di una bicicletta, gli hanno strappato la collana dal collo e hanno colpito in testa con la catena l'amico della vittima che era corso in suo aiuto. I Carabinieri di Montefiore Conca hanno revocato gli arresti domiciliari a un residente 41enne: a causa delle numerose inosservanze, si è optato per la carcerazione. Mentre i Carabinieri di Cattolica hanno denunciato in stato di libertà un 20enne sorpreso con 40 grammi di hashish e un bilancino, che sono poi stati sequestrati. A Riccione, invece, è stato denunciato un 19enne residente ad Ascoli Piceno per aggressione. Infine, quattro giovani tedeschi sono stati segnalati dopo essere stati trovati in possesso di circa 50 grammi di stupefacenti.

