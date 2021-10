RIMINI Rimini: Jamil Sadegholvaad ha ufficializzato la nuova giunta

Rimini: Jamil Sadegholvaad ha ufficializzato la nuova giunta.

A poco più di due settimane dal voto, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ufficializzato la nuova giunta. Tre le conferme dalla passata giunta. "Una squadra all'insegna dell'esperienza ma anche del rinnovamento", ha detto a margine. La più giovane assessora è Francesca Mattei, 23 anni, che tra pochi giorni si laurea. Per lei è stata ritagliata la nuova delega all'agricoltura "che significherà, in una grande realtà di mare come Rimini, spesso molto concentrata sulla sabbia, una grande attenzione anche verso il mondo rurale", ha detto il sindaco.

La vicesindaco è Chiara Bellini. Sadegholvaad si tiene per sé le deleghe al Turismo e Cultura, "due settori chiave per i prossimi anni della città" nello sviluppo post Covid e nel segno della continuità con la precedente giunta Gnassi di cui faceva parte. "Raccolgo il testimone di un sindaco straordinario", ha detto il suo successore. Tra i primi atti scelti dal sindaco, l'ampliamento dei parcheggi, l'istituzione di gruppi per intercettare le risorse del Pnrr, la digitalizzazione, l'istituzione di orari di ricevimento del pubblico di sindaco e assessori.

Ecco i nomi dei nuovi assessori:

. Chiara Bellini (Pd), politiche educative, università, formazione e lavoro, politiche di genere, partecipazione

. Roberta Frisoni (Pd), territorio, demanio, pnrr, urbanistica

. Mattia Morolli (Pd), lavori pubblici, edilizia scolastica, identità dei luoghi

. Juri Magrini (Pd), bilancio, polizia locale, tributi, attività economiche

. Kristian Gianfreda (lista Jamil), sanità, protezione sociale, politiche abitative

. Moreno Maresi (lista Jamil), sport, partecipate, patrimonio

. Francesca Mattei (Coraggiosa), agricoltura, patto per il clima, politiche giovanili, diritti degli animali, politiche per la pace

. Francesco Bragagni (Futura), risorse umane, servizi civici, toponomastica, legalità

. Anna Montini, transizione ecologica, statistica, blue economy

