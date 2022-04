SALVATO IN MARE Rimini: kite surfer soccorso dalla Capitaneria di porto

Rimini: kite surfer soccorso dalla Capitaneria di porto.

Non riusciva a tornare a riva il giovane uscito in mare con il kite surf nella giornata di sabato nei pressi del Bagno 151 fra Rimini e Riccione. Il giovane, uscito assieme a un gruppo di amici, era rimasto bloccato in acqua. A dare l'allarme una motovedetta della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Rimini, che ha predisposto l'intervento. I militari hanno raggiunto il luogo segnalato e portato a riva il kiter in difficoltà, prestandogli l’assistenza necessaria in quanto era visibilmente scosso e affaticato. Il 118 ha accertato le condizioni di salute del giovane che, fortunatamente, non ha riportato danni nella brutta avventura ed è potuto tornare a casa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: