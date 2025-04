RIMINI Rimini: l'Aeroporto Fellini inaugura i voli per Basilea e Londra Ad accogliere i passeggeri banda cittadina, cibi e vini tipici

All’Aeroporto Fellini sono atterrati i voli inaugurali delle nuove tratte EasyJet Basilea-Rimini e Londra Gatwick-Rimini. Ad accogliere i passeggeri una festa dal sapore tutto riminese: banda cittadina, specialità enogastronomiche locali e un moscone di salvataggio sistemato nell’area arrivi, in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalle note felliniane. Ai viaggiatori sono stati distribuiti anche gadget di benvenuto, tra cui una guida in inglese della città e le cartoline del progetto di city branding “Ciao Rimini Ciao” firmato da Alessandro Malossi, da poco lanciato.

A dare il benvenuto ai 173 passeggeri del volo EZS1127 proveniente da Basilea erano presenti anche l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni e il sindaco di Rimini nonché presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, insieme ai rappresentanti dell’aeroporto e della compagnia EasyJet. I collegamenti con Basilea e Londra Gatwick saranno attivi ogni mercoledì e domenica, con due voli settimanali per ciascuna tratta (www.easyjet.com).

"È stato bello vedere sui volti dei passeggeri all'arrivo lo stupore per l'accoglienza che abbiamo riservato loro – commenta Frisoni – fatta degli elementi che ci rendono una delle mete più ospitali d'Europa: calore, spontaneità, buon cibo e musica. I collegamenti EasyJet sono un'importante pedina nel nostro costante impegno per l’internazionalizzazione dell’offerta di vacanza dell’Emilia-Romagna e auspichiamo che tanti svizzeri e inglesi ne approfittino, per venire a scoprire la nostra Riviera e il suo splendido entroterra con i suoi borghi e castelli".

"È stata un'apertura di stagione col sorriso – aggiunge Sadegholvaad – e significativa perché segna l'esordio della collaborazione con un partner importante come EasyJet, creando un collegamento con due mercati di riferimento per l’incoming turistico della Romagna come Svizzera e Inghilterra. Un'importante novità strutturale che conferma le potenzialità del nostro scalo a favore del rafforzamento dell’internazionalizzazione del nostro turismo".

