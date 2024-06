Rimini: l'appello social per la scomparsa di Giancarlo Pari

Varie pagine Facebook stanno condividendo l'appello di Sara Simonelli, nipote di Giancarlo Pari, scomparso lunedì 3 giugno a Rimini. I familiari hanno contattato anche la redazione di “Chi l'ha visto?”.

Settantesette anni, ex ferroviere in pensione, vive con la moglie. Lunedì mattina sono usciti insieme per andare a fare una visita medica. Poi si sono separati: la moglie è tornata a casa e lui si è diretto verso la tabaccheria di famiglia, dove però non è mai arrivato. Erano circa le 9:30 e da allora i familiari non hanno più avuto sue notizie. Aveva con sé portafoglio e documenti, ma è senza cellulare. I familiari temono che possa essere in difficoltà, in quanto affetto da Alzheimer.

Indossava un giubbotto grigio leggero, una maglia polo verde, bermuda di jeans, scarpe da tennis color grigio chiaro marca New Balance.

In caso di avvistamento, oltre alle forze dell'ordine, è possibile contattare i seguenti numeri:

3388433498

3384109700

3382564640