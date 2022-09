RESTAURO E MANUNTENZIONE Rimini: l'Arco d'Augusto si rifà il trucco Comune e Soprintendenza insieme per una nuova valorizzazione del monumento simbolo della città

Al via il 10 ottobre, per poi concludersi in 60 giorni, i lavori di restauro e manutenzione dell'Arco d'Augusto. Ad oltre vent’anni dall’ultimo intervento, dunque, il monumento simbolo di Rimini subirà un processo di pulitura, ristrutturazione e manutenzione che permetterà di esaltarne la bellezza e il valore storico-artistico. Il progetto sull'antica porta della città è co-finanziato da Ministero e Comune. "Si procederà per step - avverte il Sindaco Jamil Sadegholvaad -, il progetto rientra nel programma per la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura”.

Si tratta di uno dei dodici interventi sostenuti attraverso il "Fondo per la tutela e la valorizzazione degli archi romani” assegnato dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio alla Soprintendenza per un investimento complessivo di 30mila euro. Federica Gonzato, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena

Nel video le interviste a Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini e Federica Gonzato, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena.

