Rimini: l’estate continua fino al 26 settembre.

Buone notizie arrivano dal turismo riminese. L'osservatorio del turismo riminese rileva infatti che questa estate 2021 sembra non voler finire. Non solo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando già si iniziava a parlare di restrizioni, ma anche in relazione all'andamento storico, in cui puntualmente con l’inizio delle scuole, finiva la stagione. Quest'anno invece le prenotazioni proseguono fino almeno al weekend del 26. Restano dunque aperti molti alberghi e tutta la filiera turistica.

