Rimini, l'estate di Publiphono: 714 persone ritrovate tra bimbi, turisti e… un Chihuahua

In aumento i ritrovamenti rispetto al 2024: tra i casi più singolari un turista indiano ballerino, un pappagallo e il più piccolo smarrito dell’anno, un bimbo di 2 anni

12 set 2025
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Nell’estate 2025 a Rimini sono state 714 le persone smarrite poi ricongiunte ai propri cari grazie agli annunci di Publiphono, in aumento rispetto alle 656 del 2024. L’incremento è legato anche alla presenza di turisti stranieri: 97 i ritrovamenti riguardanti cittadini extra-UE, spesso meno familiari con lingua e abitudini locali.

Il servizio, attivo ogni giorno sulla spiaggia con Radio Vacanza, resta l’unico in Italia a garantire un presidio fonico costante a supporto di bagnanti e famiglie. Gli annunci hanno permesso di rintracciare persone di tutte le età: il più piccolo smarrito dell’anno è stato un bimbo di appena 2 anni, il più “avventuroso” un sei­enne partito dal bagno 32 e ritrovato al porto.

Non sono mancate le curiosità: un turista indiano segnalato mentre ballava davanti a un supermercato dopo ore di ricerche, un pappagallo inseparabile ritrovato al bagno 66 e riconsegnato al padrone, due sorelline smarrite due volte nello stesso giorno e, il 17 agosto – giornata più intensa con 21 casi – anche un Chihuahua di turisti austriaci.

Dietro agli annunci ci sono le voci degli operatori che da anni garantiscono il funzionamento del servizio, affiancati dalla collaborazione di bagnini, salvataggi, forze dell’ordine e villeggianti. E già guarda al 2026, quando festeggerà un traguardo storico: 80 anni di annunci e musica che fanno parte dell’identità riminese.




