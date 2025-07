Rimini, l’ex Cinema Astoria riaccende le luci

Venerdì 18 luglio segnerà un momento storico per la vita culturale della città di Rimini: l’ex Cinema Astoria tornerà ufficialmente ad animarsi grazie al progetto “Ritorno all’Astoria 2025/2027”, un percorso di rigenerazione urbana e partecipazione attiva. A partire dalle ore 18:00, l’Astoria ospiterà un evento di lancio che sarà insieme festa e invito a costruire ancora, insieme, il futuro di questo spazio simbolo.

Durante l’evento, sarà possibile scoprire anche le proposte della nuova identità visiva dell’Astoria, frutto del lavoro creativo degli studenti del corso di Design della Comunicazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Il nuovo Astoria sarà molto più di un cinema riaperto: un hub culturale di comunità, un luogo vivo che ospiterà spettacoli, laboratori, performance, attività artistiche e sociali per tutte le età. Un percorso iniziato nel 2022 che ha già restituito alla città la Sala Jolly, chiusa da vent’anni e riaperta in occasione del festival Le Città Visibili. Da allora eventi come "Supernova" dei Motus o "Filo per filo, segno per segno" di Alcantara Teatro hanno già riempito questi spazi. Ora si guarda al futuro, con oltre 100 manifestazioni di interesse già raccolte tra cittadini, associazioni e gruppi informali.

Promosso dal Comune di Rimini e coordinato dall’Associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con Città Visibili, Alcantara Teatro, Smagliature Urbane, Ecomuseo Rimini e Collettivo Il Nido per Movimento Centrale, il progetto si avvale anche del sostegno di partner come Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Finanza Etica, Gruppo Hera, Generali Agenzia di Rimini Epicentro e Coop Alleanza 3.0.