Rimini: l’Istituto Alberghiero ringrazia i Capitani Reggenti con una colazione di lavoro L'evento è stato organizzato per l’opportunità di collaborazione data agli studenti della scuola riminese durante il ricevimento del Presidente della Repubblica italiana Mattarella, nella sua visita sul Titano del 6 dicembre scorso

Rimini: l’Istituto Alberghiero ringrazia i Capitani Reggenti con una colazione di lavoro.

Un ringraziamento per l’opportunità di collaborazione data agli studenti della scuola riminese durante il ricevimento del Presidente della Repubblica italiana Mattarella, nella sua visita sul Titano del 6 dicembre scorso. Questo il motivo della colazione di lavoro organizzata lo scorso giovedì dall' Istituto Alberghiero “S.P.Malatesta” di Rimini per i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.

Si sono occupati del servizio alcuni allievi delle classi terze, quarte e quinte, guidati dai loro docenti. Durante l'evento si sono esibiti dal vivo – per la musica di sottofondo - due studenti dell’Istituto; Celia alla chitarra e Brandon al canto. Il menù, particolare ed elegante, aveva in abbinamento i vini del territorio della Romagna per ogni portata. La colazione è stata preceduta da una visita dei Capi di Stato nei laboratori della scuola e nelle classi. "E' stato un momento particolarmente significativo – scrive l'istituto riminese in una nota - per il prestigio dell’evento e per l’importante occasione offerta agli studenti di sperimentare un’attività di accoglienza in un contesto di Alto livello". I Capitani Reggenti hanno espresso un partecipato encomio e ringraziamento alla Dirigente, agli studenti e ai docenti per l’invito e per la memorabile ospitalità dimostrata, con l’auspicio di una futura collaborazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: