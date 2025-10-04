SANITÀ Rimini, l’Ospedale Infermi primo punto nascita in Italia secondo le mamme Il riconoscimento dalla piattaforma BestBirth.it

Rimini, l’Ospedale Infermi primo punto nascita in Italia secondo le mamme.

L’Ospedale Infermi di Rimini si conferma un’eccellenza nazionale: il reparto di Ostetricia e Ginecologia è stato indicato come primo punto nascita in Italia sulla piattaforma BestBirth.it, che raccoglie e compara le esperienze delle donne che hanno partorito nelle diverse strutture del Paese. Il risultato nasce dalle recensioni positive delle mamme, che hanno premiato la qualità dell’assistenza, la professionalità del personale sanitario e l’attenzione al vissuto della nascita. Le valutazioni riguardano aspetti clinici e relazionali: dall’assistenza al parto e al supporto nell’allattamento, all’accoglienza ed empatia, fino alla privacy garantita durante il travaglio.

Il portale prende inoltre in considerazione indicatori come numero di parti annui, percentuali di episiotomie e di parti vaginali dopo precedente cesareo. Dalle recensioni emerge l’apprezzamento per l’attenzione personalizzata alle madri, la possibilità di usufruire dell’epidurale e, in molti casi, di partorire in acqua. Diversi racconti sottolineano la disponibilità e la sensibilità del personale, percepite come elementi determinanti per vivere con serenità un momento unico e delicato.

"Il parto è uno dei momenti più importanti e carichi di emozione per la mamma e per il proprio partner – dichiara il dottor Patrizio Antonazzo, Direttore dell'Ostetricia e Ginecologia di Rimini - La nostra idea di assistenza è sempre stata quella di rendere questo momento contemporaneamente indimenticabile e sicuro, cercando di promuovere la fisiologia della nascita, assecondando desideri e necessità della futura famiglia. Questo risultato, proprio perché derivante dai racconti e dalle esperienze delle mamme, ci gratifica e ci inorgoglisce ma al tempo stesso ci fornisce importanti nuove idee su cui riflettere".

“Questo risultato ci rende orgogliosi – sottolinea Francesca Raggi, Direttrice medica del presidio ospedaliero - e conferma l’impegno quotidiano di tutto il team del punto nascita. È una testimonianza del rapporto di fiducia con le donne e le famiglie, e della capacità di unire competenza clinica, sicurezza e umanità nell’accompagnare uno dei momenti più importanti della vita. Desidero ringraziare tutte le professioniste e i professionisti che ogni giorno lavorano con passione e dedizione per garantire la migliore assistenza possibile. Se l’esperienza della paziente acquisisce un valore sempre più rilevante nell’ottica del miglioramento dei nostri servizi, quanto emerge dalle valutazioni delle madri indica che siamo sulla strada giusta”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: